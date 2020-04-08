Банк «Открытие» начнет выдавать беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам малого и среднего бизнеса

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Банк «Открытие» подписал соглашение с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ об участии в программе кредитования малого и среднего бизнеса по нулевой ставке на заработную плату. Банк планирует выдать таких кредитов на 10 млрд рублей.

Программа льготного кредитования предпринимателей на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости реализуется совместно Банком России, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ в рамках комплекса мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса из наиболее чувствительных к кризису отраслей. На реализацию программы правительство выделило 150 млрд рублей.

Поручительство ВЭБ РФ обеспечивает 75% задолженности по кредитам, выдаваемым банком «Открытие» в рамках программы.

Предприниматели из перечня пострадавших отраслей экономики смогут оформить в банке «Открытие» беспроцентные кредиты на выплату заработной платы своим сотрудникам. Срок действия льготной ставки по кредиту в размере 0% составит до 6 месяцев.

Надия Черкасова, заместитель президента — председателя правления банка «Открытие»:
«Программа льготного кредитования предпринимателей – важная инициатива. В России в малом и среднем бизнесе занято более 15 млн человек. Адресная поддержка в этом направлении позволит стабилизировать текущую ситуацию. Банк «Открытие» последовательно помогает бизнесу: мы первыми на рынке предложили кредитные каникулы, отменили абонентскую плату, комиссии на основных пакетах РКО и комиссию за выдачу денег в кассе. Участие в этой программе позволит реализовать широкий комплекс мер поддержки предпринимателей».

«В рамках объявленных правительством РФ оперативных мер по поддержке малого предпринимательства ВЭБ.РФ вчера выдал поручительство в пользу банка «Открытие». Коммерческие банки — наши надежные партнеры, и мы в очередной раз объединяем наши усилия для поддержки малого бизнеса. Поручительство выдано на 10 млрд рублей. Средства пойдут в обеспечение предпринимателей для возврата кредитов по нулевой ставке, полученных на выплату зарплаты. Всего ВЭБ.РФ планирует выдать поручительств на общую сумму до 100 млрд рублей», — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

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