Банк «Открытие» инвестировал в развитие инфраструктуры своих отделений во Владимирской области более 130 млн рублей

За 2019 год банк инвестировал в развитие инфраструктуры своих отделений во Владимирской области более 130 млн рублей. На данный момент в регионе-33 работает 6 отделений банка «Открытие»: во Владимире, Коврове, Вязниках, Муроме.

«Главный ориентир банка — качественный сервис. Клиентам должно быть удобно на всех этапах сотрудничества. Мы проводим постоянный мониторинг оценок клиентов на предмет уровня их удовлетворенности сервисом банка. Ну а кроме вежливости и дружелюбия в офисах, у группы «Открытие» очень удобные цифровые сервисы — начиная с нашего мобильного приложения и бесплатного дистанционного обслуживания до широкого спектра применения банковских карт, с которых можно, например, бесплатно снимать наличные в банкоматах любых банков любой страны мира. Кстати, только за прошлый год во Владимирской области выдано более 10 тысяч карт банка», — отметил Петр Пашковский, управляющий банком «Открытие» во Владимире.

Клиентский поток в банк «Открытии» во Владимирской области за 2019 год вырос более чем в два раза, объем привлеченных средств составил 4,1 млрд рублей, а кредитный портфель достиг 1,3 млрд рублей.