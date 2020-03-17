За сутки на контроль по коронавирусу в Рязанской области встали 30 человек

По состоянию на 13 часов вторника, 17 марта, случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Рязанской области специалисты не зарегистрировали. Такие данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



Медики внимательно следят за гражданами, приезжающими в Рязань из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. За минувшие сутки таких было 30 человек. Всего же есть информация о 144 прибывших из-за границы.



Сейчас под наблюдением медиков находится 94 человека, их обследуют на коронавирус.

