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Банк «Открытие» дарит скидку 30% на страховые программы для премиальных клиентов

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Банк «Открытие» предлагает скидку на страховые программы компании «Росгосстрах» своим премиальным клиентам. Специальные условия распространяются на страхование здоровья, недвижимости и авто. Скидка по программам составит до 30% для клиентов со статусом Премиум и 20% – для клиентов со статусом Light Премиум. Оформить полис в зависимости от выбранной программы можно как на сайте rgs.ru или в офисах обслуживания премиальных клиентов «Роcгосстраха».

Через интернет со скидкой можно получить услуги телемедицины (программа «Доктор онлайн»), а также приобрести продукты «Родные стены» и «Ваше жилье» (страхование квартир и загородных домов), «Здоровье дороже» и «Защита от клеща» (защита здоровья), «КАСКО профессионал» и «Помощь на дорогах». В офисах премиального обслуживания компании «Росгосстрах» клиентам «Открытия» в рамках спецпредложения доступны программы «Страхование квартиры», «Страхование загородного дома», «КАСКО» и «КАСКО с франшизой».

Воспользоваться специальным предложением можно при наличии промокода, который клиенты могут получить в разделе «Премиум» / «Light Премиум» интернет-банка или мобильного приложения. Промокод нужно ввести на сайте rgs.ru при покупке страховой программы или сообщить сотруднику «Росгосстраха» в офисе.

С более подробной информацией о предложении можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Премиум».

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