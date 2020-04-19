Бабушку в инвалидной коляске избили в Тюмени

-

В Тюмени местный житель отснял на видео момент, во время которого сопровождающие бабушку на инвалидной коляске побили ее. Ролик был размещен в группе «ЧС Тюмень» в соцсети ВКонтакте.

Как сообщает автор ролика, он «случайно услышал крики с балкона». Когда он выглянул на улицу, увидел, что «женщина с мужчиной не могли посадить пожилую женщину на коляску». Во время процесса сопровождающие избили старушку, наносив удары по лицу и конечностям. При этом они грубо обращались с пенсионеркой, повелевая ей встать на ноги.

Автор видео заявил, что стал кричать женщине и мужчине с балкона, что так вести себя нельзя. В ответ сопровождающие стали оправдываться и уехали. Как сообщает РЕН ТВ, МВД уже проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее мы писали, что под Красноярском мужчину расстреляли на глазах у полицейских

Читайте также: Мигранты жестоко избили отца и сына в Москве