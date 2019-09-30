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Автоледи устроила смертельное ДТП в Удмуртии

27 сентября на территории республики Удмуртия случилось смертельное ДТП. Его спровоцировала 41-летняя женщина-водитель.

Авария произошла на 46-ом километре трассы Ижевск – Ува примерно в 15:35. Автоледи, управляя седаном ВАЗ-2110 стала совершать маневр обгона. Она потеряла контроль над машиной, и «десятка» врезалась в грузовик марки ISUZU с 37-летним водителем за рулем.

В итоге 41-летняя водительница и 39-летняя пассажирка ее авто получили несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, пострадал и шофер грузовика, а его транспортное средство оказалось в кювете, сообщает Город Глазов.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Удмуртии

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