Авокадо: есть или не есть?

Ежедневно в соцсети выкладывается более 2 миллионов фотографий авокадо. Но «бум» на этот фрукт творится не только в интернет-пространстве, за последний год его потребление увеличилось на 70%! Недавно в Лос-Анджелсе прошёл фестиваль авокадо, который включал в себя тематические конкурсы, рисование картин, вкусную еду, живую музыку, пивной сад и дегустации блюд из авокадо. В России, кстати, появились «Авокадо- бары». Все блюда в этих заведениях приготовлены с использованием этого фрукта, и даже напитки.

Мы решили разобраться: чем обоснована такая популярность этого чудо-фрукта?

1.Авокадо ценен своими «жирами», которые являются строительным материалом для клеток нашего тела.

2. Авокадо включает в себя великолепное вещество «глютатион», которое блокирует множество опасных канцерогенов, при этом «разгружая» печень.

3. Авокадо богато витаминами: Е, К и С ,которые насыщают наш иммунитет.

4. Полезен для женщин в период подготовки к зачатию, так как содержит в себе фолиевую кислоту.

5. Несмотря на высокую калорийность (до 210 Ккал), употребление этого продукта не сказывается в отрицательном смысле на фигуре. Напротив, употребляя авокадо в пищу, можно получить ожидаемое насыщение без рисков набора излишней массы тела.

6. Авокадо стабилизирует уровень холестерина в крови, помогает пищеварению, снабжает организм кислородом.

То, что авокадо нужно есть, мы уже убедились, а как выбрать хороший авокадо и на что стоит обратить внимание, нам рассказала товаровед Ангелина Панюшкина.

На вкус спелое авокадо нейтральное, маслянистое, в зависимости от сорта с очень лёгким ореховым или травянистым привкусом.

Кожа у спелого авокадо должна быть без пятен, равномерного цвета. Чтобы понять, спелый фрукт или нет, на него нужно надавить. При надавливании, вы должны чувствовать мякоть, а не пустоту. При сомнениях лучше купить неспелый авокадо, он хорошо дозреет в бумажном пакете вместе с яблоком или бананом. Хранить его нужно в тёмном месте. Авокадо не сможет дозреть в холодильнике, там он просто заморозится и затвердеет.

Ценовая политика авокадо варьируется от 50 р/шт до 300р шт. Эксперт не советует покупать слишком дорогой сорт, его вкус «на любителя» – немного пресный, и сухой. В качестве золотой середины предлагается сорт «хасс». Он имеет ореховый вкус и приемлемую цену – 105р/шт.