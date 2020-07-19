Аттракцион развалился во время сеанса в Набережных Челнах

В Татарстане прокуратура проводит проверку после публикации в Сети видео, на котором виден аттракцион, который развалился на части прямо во время сеанса, в одном из парков в Набережных Челнах. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

На кадрах видно, как у аттракциона под названием «Веселые горки» прямо во время движения отваливается передняя часть вагончика. Отмечается, что состав продолжил движение. Сидевшие впереди дети чудом не получили серьезных травм.

В ходе проверки специалистам предстоит выяснить, действительно ли запись была сделана именно в Набережных Челнах, а также был ли сам факт происшествия.