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Новости мираОбщество

Асмус и Чадов обменялись признаниями в любви

Иван Федоров
Фото: Инстаграм Кристины Асмус

Актриса Кристина Асмус, которая разводится с комиком Гариком Харламовым, выложила в Инстаграме фото со съемок кинофильма «Джон». Публикация привлекла внимание общественности тем, что в ней Кристина обменялась словами о любви с 38-летним актером Алексеем Чадовым.

«Егор Кончаловский, Артем Ткаченко, Алексей Чадов – бесконечная любовь и благодарность», – подписала фото Асмус, показав съемочную группу новой картины.

«Спасибо, Кристи!», – написал в ответ Чадов и прислал эмоджи «сердечко».

После этого поклонники и представители СМИ заговорили о том, что у Кристины и Алексея могут быть отношения, о которых они пока не говорят напрямую, пишет RuNews24.

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