На главную Новости мира Американских военных-геев избили в клубе за непристойные танцы
Новости мираПроисшествия

Американских военных-геев избили в клубе за непристойные танцы

В хорватском городе Задар произошла драка в ночном клубе. Местные жители избили двух темнокожих американских военных нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом пишет Лента со ссылкой на Index.hr.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 20 октября. Гости из США решили исполнить тверк. Видео танца появилось в сети. Судя по всему, поведение туристов показалось местной публике непристойным.

По словам пострадавших, на них напали от восьми до десяти мужчин. Сейчас граждане США находятся в больнице и под охраной. По факту инцидента заведено административное дело.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Стало известно о массовом взломе приложений для iPhone

В Мурманске снежная лавина едва не покалечила прохожего

5 машин столкнулись в Челябинске