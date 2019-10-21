Американских военных-геев избили в клубе за непристойные танцы

В хорватском городе Задар произошла драка в ночном клубе. Местные жители избили двух темнокожих американских военных нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом пишет Лента со ссылкой на Index.hr.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 20 октября. Гости из США решили исполнить тверк. Видео танца появилось в сети. Судя по всему, поведение туристов показалось местной публике непристойным.

По словам пострадавших, на них напали от восьми до десяти мужчин. Сейчас граждане США находятся в больнице и под охраной. По факту инцидента заведено административное дело.