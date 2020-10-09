Альбом Леонида Агутина номинировали на «Грэмми»

Альбом российского исполнителя Леонида Агутина выдвинули на премию «Грэмми» в пяти номинациях, сообщает РИА «Новости».

Речь идет об альбоме «La Vida Cosmopolita». Сообщается, что певец впервые выдвинут на международную премию.

— Мой альбом вошел в лонг-лист. 7 декабря будет голосование по шорт-листу, а потом уже лонг-лист, — рассказала пресс-секретарь артиста Наталия Николенко.

Альбом Агутина выдвинут в номинации «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Песня «Just A Rainy Day» заявлена в номинации «Лучший дуэт и «Лучшая аранжировка». Во втором случае награду может получить и песня «Father is Near you». Агутин номинирован и на «Лучшее видео» с клипом «Funky Cha».