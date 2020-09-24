Агрессивный мужчина отрубил возлюбленной палец за неприличный жест

Перед судом предстанет житель Пензенской области, которого обвиняют в умышленном причинение легкого вреда здоровью женщине, пишет «РГ».

Инцидент произошел в ночь на 18 июля во время распития спиртных напитков. Ранее судимый 44-летний мужчина поругался со своей 49-летней сожительницей. Выпроваживая гостей, она высказала претензии и своему сожителю, показав при этом ему неприличный жест.

Мужчина предупредил, что, если дама повторит это, он отрубит ей палец. Женщина не поверила и снова показала неприличный жест.

Тогда обвиняемый отрубил сожительнице топором часть фаланги среднего пальца. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.