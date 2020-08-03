Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова

Адвокат Борис Локшин предположил, что существует два сценария, при которых актер Михаил Ефремов может быть оправдан после смертельного ДТП в центре Москвы, пишет телеканал «360».

Для воплощения этих сценариев потребуется «надлежащее мастерство». Первый вариант — у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя. В результате управление автомобилем неожиданно стало невозможным. В случае обнаружения неисправности шланга, ДТП могут связать с технической неисправностью машины. Для этого потребуется провести экспертизу авто.

«В наше время можно сделать такую экспертизу, особенно если есть деньги», — рассказал Локшин.

Второй вариант — другой водитель. Пьяный актер якобы вызвал водителя по найму или кого-то постороннего и попросил довезти его до нужного места.

«После ДТП этот неудачник-водитель скрылся, потому что испугался отвечать за содеянное», — предположил адвокат.

Адвокат считает, что при более детальном изучении обстоятельств ДТП «можно вытянуть что-то еще».