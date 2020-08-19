Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Адвокат Эльман Пашаев заявил в отзыве столичному Пресненскому суду, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно обошли стороной версии перехвата хакерами управления автомобилем, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в ходе исследования не проверялось, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей авто.

Пашаев обратил внимание, что в Сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление транспортным средством. Кроме того, не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления.