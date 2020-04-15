«Адреналин»: Мужчина устроил погоню с ДПС под Иркутском

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Фото и видео — РЕН ТВ

Водитель дорогого внедорожника решил уйти от погони, развив 200 км/ч. ЧП случилось в Иркутской области.

Погоня началась после того, как автомобилист совершил выезд на полосу для встречных машин прямо на глазах у сотрудников ГИБДД. Сдаваться нарушитель не желал. Он нажал педаль газа до отказа, однако даже бешеная скорость не помогла лихачу уйти от инспекторов ДПС.

– Адреналин был. Я рассчитывал на то, что у меня получится убежать, – заявил мужчина после задержания.

Установлено, что в момент происшествия водитель внедорожника был сильно пьяным. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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