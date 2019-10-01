Ад на «Иртыше»: в массовом ДТП погибли двое, две женщины и двое детей в больнице

30 сентября на автодороге Р-254 «Иртыш» в Курганской области случилось крупное смертельное ДТП. Трагедия унесла две жизни, а также стала причиной госпитализации еще двух людей.

Известно, что участниками аварии стали две легковушки и грузовик. Сообщается, что ДТП в Белозерском районе спровоцировал водитель из ХМАО. Он, управляя своим Suzuki SX-4 с прицепом направлялся из Тюмени в Курган. Мужчина стал объезжать грузовой автомобиль МАЗ-6303, который стоял на дороге из-за неисправности. Во время совершения маневра водитель «японца» протаранил ехавшую навстречу Ладу Весту. После удара Suzuki был отброшен на МАЗ.

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В результате происшествия водители легковых автомобилей получили смертельные травмы и скончались на месте трагедии. Спутница виновника ДТП и 8-летний пассажир Suzuki SX-4 были срочно госпитализированы. Также в больницу доставили двух пассажирок Лады – женщину из Челябинского региона и годовалую девочку. Шофер грузовика из Казахстана не получил травм в аварии. По факту автокатастрофы ведется расследование, сообщает 74.ru.

Фото: ГИБДД по Курганской области, Спасатели Кургана / Vk.com