Абсолютно голая Катя Варнава шокировала фанатов

Популярный блогер Катя Варнава показала поклонникам пикантный снимок в Инстаграме. Она позировала на фото совершенно голой и вызвала большой резонанс в стане фанатов.

Примечательно, что Варнава удалила свой откровенный пост спустя 40 минут после публикации. При этом за время своего присутствия в Сети снимок набрал 25 тысяч лайков.

Пикантный кадр поразил поклонников до глубины души. Пользователи сети написали Кате множество восторженных слов и похвалили ее прекрасную форму, сообщает МК.