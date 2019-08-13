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7-летний ребенок погиб при пожаре под Костромой

В населенном пункте Мантурово (Костромская область) произошел пожар в частном жилом доме. В момент ЧП трое детей были дома одни.

14-летняя девушка сумела спасти из горящего здания 3-летнего малыша. Еще один ребенок – 7-летнйи мальчик – спастись не смог и погиб в доме. Причина, по которой ребенок не смог спастись, пока что не установлена.

Уже известно, что пожар начался в котельной, которая была пристроена к дому. Там и обнаружили труп маленького ребенка. Отметим, что деревянная постройка сгорела дотла, сообщает k1news.ru.

Фото: Главное управление МЧС России по Костромской области

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