7 человек погибли в ДТП в Забайкалье

7 человек погибли в автокатастрофе на территории Агинского района Забайкальского края. Участниками ДТП стали два большегруза и микроавтобус.

Сообщается, что трагедия случилась на автодороге «Чита — Забайкальск». Согласно предварительной версии, шофер минивэна Hyundai при перевозке пассажиров столкнулся с грузовым автомобилем Shacman, который стоял на обочине трассы. После удара корейский микроавтобус оказался на встречке, где его протаранил еще один грузовик.

В итоге погибли 7 пассажиров Hyundai. Еще двое госпитализированы. По факту случившегося ведется расследование, сообщает Лента.ру.