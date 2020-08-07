55-летняя женщина умерла в разгар любовных утех

Возбуждено уголовное дело по факту смерти 55-летней женщины во время любовных утех со своим избранником в Петербурге. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Трагедия произошла в коммунальной квартире на набережной реки Фонтанки. По подозрению в убийстве задержан 38-летний владелец комнаты. По предварительной версии, любовник зверски избил женщину во время секса.

Известно, что у погибшей диагностированы тупая закрытая травма шеи, закрытый перелом грудины и ребер.

Выяснилось, что погибшая во время любовных утех 55-летняя дама была актрисой второго плана. Она состояла в группах по подбору актеров кино в соцсетях, была готова сниматься в массовках и эпизодах.