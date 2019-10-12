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5 человек погибли при пожаре в Бурятии

Ночью с 11 на 12 октября на территории Бурятии случился пожар, который стал причиной смерти пяти людей. Возгорание произошло на площади в 1,5 квадратных метра, сообщает otvprim.ru.

Сообщается, что огонь охватил жилое помещение в населенном пункте Саган-Нур Мухоршибирского района республики. Загоревшееся жилье находится в пятиэтажном жилом доме. Во время ликвидации возгорания сотрудники МЧС нашли на месте пожара трупы пяти людей. В числе погибших двое несовершеннолетних.

Уточняется, что 22 жильца многоэтажки смогли без помощи спасателей эвакуироваться из здания. Предварительно установлено, что пожар случился из-за неисправности электрооборудования.

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