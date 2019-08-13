4 человека погибли, 6 человек пострадали в ДТП на Кубани

Автокатастрофа случилась в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. На 39-ом км трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин столкнулись два автомобиля, после чего погибли четверо. Еще шестеро получили травмы.

Сообщается, что участниками аварии стали минивэн Opel Zafira и седан Hyundai Genesis. В немецком автомобиле в момент ДТП находились 7 человек. Четверо из них получили смертельные травмы и погибли. В числе скончавшихся 9-летний мальчик. Еще трое травмировались.

В корейском авто ехали три человека. Все они получили различные повреждения. По факту автокатастрофы начато расследование, сообщает Лайф.ру.