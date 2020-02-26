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15-летний школьник порезал учительницу кухонным ножом

В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту нападения 15-летнего ученика на учительницу. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

ЧП случилось в среду, 26 февраля, около 10 часов утра. Ученик нанёс 59-летней учительнице удар кухонным ножом в живот. По данным СМИ, пострадавшая – учительница алгебры. 

Педагог осталась жива. Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.30, п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ – покушении на убийство. Сейчас на месте работают следователи. 

СМИ сообщили, что школьник сбежал, но через некоторое время его задержали сотрудники Росгвардии.

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