15-летний школьник порезал учительницу кухонным ножом

В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту нападения 15-летнего ученика на учительницу. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.



ЧП случилось в среду, 26 февраля, около 10 часов утра. Ученик нанёс 59-летней учительнице удар кухонным ножом в живот. По данным СМИ, пострадавшая – учительница алгебры.



Педагог осталась жива. Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.30, п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ – покушении на убийство. Сейчас на месте работают следователи.

СМИ сообщили, что школьник сбежал, но через некоторое время его задержали сотрудники Росгвардии.

