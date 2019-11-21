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12 человек едва не погибли в автобусе после поломки

20 ноября рядом с Павлодаром сломался автобус, который следовал рейсом от Караганды до Омска. Это случилось примерно в 04:20.

В момент возникновения неисправности в салоне автобуса находились 12 пассажиров, в их числе четверо россиян. При этом «за бортом» было минус 28 градусов по Цельсию.

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Для вызволения людей из ледяного плена пришлось прибегнуть к помощи спасателей. Спустя некоторое время потерпевшие были транспортированы на территорию автовокзала в городе Павлодаре, откуда утром в Омск их повез уже другой автобус, сообщает Ом1.

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