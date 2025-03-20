WhatsApp, Telegram, Chrome: названы приложения, замедляющие смартфон

Многие замечали, что телефон иногда разряжается быстрее обычного, но не всегда понятно, с чем это связано. Какие приложения могут замедлять работу устройства и как с этим справиться, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По ее словам, значительную часть памяти и ресурсов смартфона расходуют приложения, которые либо используются редко, либо вовсе не нужны.

«Они продолжают работать в фоновом режиме и потребляют ресурсы устройства. Поэтому приложения, которыми вы не пользуетесь, лучше удалить. Также стоит учитывать, что большое количество виджетов на рабочем столе, особенно на Android, может заметно снижать производительность смартфона», — объяснила эксперт.

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Виджеты погоды, курсов валют, новостей и календаря пользуются популярностью, однако их одновременное использование может замедлить работу устройства почти на 50%, добавила Бастрыкина.

Посмотреть, какие приложения потребляют больше всего энергии, можно в разделе «Батарея» в настройках смартфона. Среди наиболее ресурсоемких программ эксперт выделила браузеры, такие как Google Chrome, который может задействовать до 40% мощности процессора, а также мессенджеры и платформы для просмотра контента — WhatsApp, Telegram, YouTube и другие.

Кроме того, скорость работы устройства снижают приложения, использующие GPS-навигацию.

«Еще одна неочевидная причина медленной работы смартфона — антивирус. Он постоянно сканирует файлы и анализирует входящий трафик, что нагружает систему. После проверки устройства можно отключить его фоновую работу», — заключила Бастрыкина.

Ранее стало известно, что популярный мессенджер WhatsApp внедряет новую функцию для пользователей Android — цепочки сообщений. Она призвана упростить отслеживание ответов на конкретные сообщения в чатах, делая переписку более организованной и понятной

WhatsApp — продукт Meta, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории России.