WhatsApp внедрит новую функцию, упрощающую жизнь

Популярный мессенджер WhatsApp внедряет новую функцию для пользователей Android — цепочки сообщений. Она призвана упростить отслеживание ответов на конкретные сообщения в чатах, делая переписку более организованной и понятной, сообщает «Газета.ру».

Вместо того чтобы пролистывать чат в поисках разрозненных ответов, новая функция будет группировать все ответы на определённое сообщение в отдельную ветку, аналогично тредам на форумах или в X (Twitter). Это поможет быстрее находить нужную информацию и упростит навигацию в длинных и запутанных беседах.

О разработке функции стало известно благодаря порталу WABetaInfo, который обнаружил её в бета-версии WhatsApp 2.25.7.7 для Android. В настоящее время цепочки сообщений находятся на стадии разработки и пока недоступны для тестирования. По данным WABetaInfo, функция будет работать в личных и групповых чатах, а также в сообществах и каналах.

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Команде WABetaInfo удалось активировать предварительную версию функции и опубликовать скриншот, демонстрирующий, как будут выглядеть цепочки сообщений. На изображении видно всплывающее окно на весь экран, в котором отображаются ответы от разных пользователей в групповом чате. Пользователи смогут нажимать на любое цитируемое сообщение, чтобы увидеть все ответы в этой ветке. Судя по скриншоту, исходное сообщение, на которое отвечают, в окне цепочки не отображается.

Пока неизвестно, когда новая функция станет доступна всем пользователям WhatsApp.

Новая схема обмана в WhatsApp

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT предупредил о новой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают пользователям сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp за вознаграждение.

Депутат отметил, что ответственность за действия, совершённые с таких аккаунтов, может лечь на их владельцев.

«Прежде чем человек докажет, что не имеет к этой противоправной деятельности никакого отношения, может пройти немало времени. Да и обещанных денег жертва точно не получит: достигнув цели, мошенники просто переключаются на поиск новых жертв», — пояснил Немкин.

По его словам, помимо WhatsApp злоумышленники могут предлагать «сдать в аренду» аккаунты в Telegram и других популярных сервисах, мотивируя это возможностью заработка или временным использованием для «деловых» нужд.

Мартовское обновление затронет владельцев Android-смартфонов с операционной системой Android 4.4, выпущенной в 2013 году. Также в список неподдерживаемых устройств попадут Samsung Galaxy S3 и Note 2, LG Nexus 4, Sony Xperia Z1 и другие модели.

В начале мая аналогичные ограничения коснутся и владельцев устаревших моделей Apple. В частности, WhatsApp перестанет работать на iPhone 6 и iPhone 6 Plus, а также на устройствах с версией iOS ниже 15.1.

WhatsApp — продукт Meta, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории России.