WarGonzo: Отбитая атака на Великоновоселовском направлении была первой волной

Телеграм-канал WarGonzo считает, что отбитая сегодня атака на Великоновоселовском направлении вероятнее всего была лишь первой волной. Соответствующее сообщение военкоры опубликовали вечером 4 июня.

По данным источника, ссылающегося на разведку и радиоперехваты, противник на этом участке фронта готовит новый накат.

— Стоит отметить, что неонацисты кидают в бой свежие, еще толком не обкатанные в бою подразделения. Отбивая атаку — мы разбили как минимум две роты противника. Тем не менее ВСУ снова скапливают технику в глубине фронта. Ждём завтра, — говорится в сообщении.

Военкоры пожелали удачи российским бойцам, отметив отдельно артиллеристов из ОБТФ «Каскад», которые и записали сегодня на свой снайперской счет большую часть уничтоженной техники врага.