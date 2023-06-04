WarGonzo: Отбитая атака на Великоновоселовском направлении была первой волной

Телеграм-канал WarGonzo считает, что отбитая сегодня атака на Великоновоселовском направлении вероятнее всего была лишь первой волной. Соответствующее сообщение военкоры опубликовали вечером 4 июня.
По данным источника, ссылающегося на разведку и радиоперехваты, противник на этом участке фронта готовит новый накат.
Военкоры пожелали удачи российским бойцам, отметив отдельно артиллеристов из ОБТФ «Каскад», которые и записали сегодня на свой снайперской счет большую часть уничтоженной техники врага.