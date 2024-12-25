Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошёл из-за падения беспилотника

Взрыв и пожар в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошли в следствии падения сбитого беспилотника. Об этом, со ссылкой на Минобороны РФ, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По словам Меняйло, версию подтверждают предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. Кроме того, видео камер наблюдения показывает, что взрыв случился снаружи ТЦ.

Сейчас взрывотехники ищут обломки летательного аппарата.

Ранее сообщалось, что причиной ЧП стал взрыв газа, но эту версию оперативно исключили — здание не было газифицировано.