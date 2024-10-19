«Взметнулась колокольня без креста»

— Я художник, я так вижу, — эту ставшую хрестоматийной фразу приписывают великому испанскому живописцу Пабло Пикассо. Толковать любое изображение, тем более, если оно активно используется в СМИ, соцсетях, в общественных пространствах, можно совершенно по-разному в зависимости от восприятия и убеждений каждого отдельно взятого человека.

В поисках «стертых» крестов В начале октября на просторах интернета и, прежде всего, в достаточно известных телеграм-каналах с претензией на общефедеральный охват подписчиков поднялся неистовый информационный шум вокруг логотипа управления культуры городской администрации Рязани. Лейтмотив возмущения у непосвященного читателя вызывает смятение: у эмблемы ведомства в виде куполов абстрактного храма якобы кто-то специально стер православные кресты. В мэрии не стали нагнетать страсти, заменив отличительный знак своего подразделения на более нейтральный. Мы же решили провести собственное мини-расследование этой немного абсурдной истории и пришли к следующим выводам.

Пострадавший от возмущения общественности логотип управления культуры был совершенно бесплатно разработан 10 лет назад молодыми рязанскими педагогами-художниками в содружестве с их учениками. Все эти годы он благополучно существовал, эмблему использовали и в деловой документации, и в публичном поле, и как бренд для значимых событий. Ее активно тиражировали в соцсетях.

Ни в 2014, ни в 2021-м, ни в 2024 годах никаких крестов на куполах, изображенных на логотипе, просто не существовало, а значит, их никто не стирал. Знак был, что называется, на виду, но внимание привлек только сейчас.

Эмблемы, не породившие проблемы

Как это часто бывает, ведущие ТГ-каналы, блогеры и подхватившие эстафету недовольства депутаты Государственной думы, пользуясь звучным инфоповодом и не разобравшись в ситуации, решили напомнить о себе, дополнительно набрав порцию медийного веса. А под их постами и заявлениями разразилась дискуссия, тональность которой человека впечатлительного может повергнуть в ужас.

Обмениваясь комментариями, люди зачастую употребляли очень жесткие термины и формулировки на грани оскорблений, упреков. И все это в контексте ситуации, в которой поднимаются вопросы религии и культуры. Но, как это часто бывает, возникнет новая квазискандальная история, и любители поймать хайп забудут про кресты (что, в общем-то, и произошло) и переключатся на очередной раздражитель.

Вместе с тем нельзя не обратить внимание на то, что логотипов с куполами без крестов в Рязани создавали немало, начиная от символа 900-летия Рязани, несколько лет находившегося на площади Ленина, заканчивая эмблемами брендов, акций, СМИ и даже рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. И нельзя не вспомнить въездные стеллы в Рязань… На отсутствие символа православия на этих изображениях и конструкциях никто не обращал внимание. И это абсолютно логично, ведь речь шла либо об общегородском символе, либо о логотипе государственных организаций.

Статья 14 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». Полагаем, даже люди, которые считаются лидерами общественного мнения, не рискнут спорить с основным законом нашей страны.

Вбросы и вопросы

Как мы уже отметили, в мэрии решили не накалять обстановку и поменяли эмблему культурного ведомства. А своей позицией относительно происшедшего, по просьбе 7info, поделился видный представитель рязанского духовенства:

— Не думаю, что в истории с этим логотипом может присутствовать т. н. «вброс». Хотя есть явные признаки, указывающие на это, — полагает секретарь епархиального совета Рязанской митрополии РПЦ, иерей Дмитрий Фетисов. Вполне может быть, что это и стихийное явление, учитывая, что обратили внимание на логотип журналисты и общественники федерального уровня. Почему обратили внимание — это главный вопрос…. Сейчас активно идёт поиск русской идентичности, и эта самая идентичность явно не должна быть ограничена лубочными «белыми берёзками». Ко многим людям приходит понимание, что к святыням своего народа следует относиться более трепетно.

Жаль, что уровень дискуссий при этом столь низкий. Обидно и за управление культуры города. Люди, работающие там, заслуживают большого уважения. Их порой есть за что покритиковать, но они много делают и хорошего…

И трудно не согласиться: если дискуссия идет корректно, а стороны приводят заслуживающие внимание аргументы, то компромисс в споре найти гораздо легче.