Вывоз грунта в Дубровичи проводится для усовершенствования полигона

Стала известна причина вывоза грунта на военный полигон в Дубровичи. На объекте ведутся работы по обеспечению безопасности и усовершенствованию материально-технической базы полигона. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на ГК «Зеленый сад».

По обращению ФКУ «ОСК МВО» «Зеленый сад» заключил на безвозмездной основе 19 февраля 2025 года соглашение в рамках оказания помощи ВС РФ в ходе проведения СВО, подразумевающее помощь в усовершенствовании учебно-материальной базы для качественного выполнения задач по боевой подготовке в составе полигона БПЛА, отдельно стоящих валов, вододрома, противопожарного водоема, валов безопасности на территории войсковой части 41450, находящейся в районе села Дубровичи Рязанского района.

Как пояснили в компании, сейчас ведется работа по устройству валов безопасности, в процессе используется грунт 5 класса опасности, т.е. неопасные отходы, не требующие лицензии на обращение. Грунт завозится с территории бывшего шпалопропиточного завода в рамках проекта рекультивации.

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Также застройщик отметил, что параллельно вывозится грунт 4 класса опасности на полигон МУП «Эколозащита» на Южной окружной дороге, с ним заключен договор на размещение отходов. В компании пояснили, что ночной вывоз грунта в Борках, о котором сообщали местные жители, был связан с проведением работ на военном полигоне.

«Информация, распространенная в соцсетях о якобы выявленном факте устройства на территории Дубровического сельского поселения несанкционированного полигона отходов, вывозимых со строительной площадки компании ЖК «Окская стрелка», не является правдивой», — сообщили в ГК «Зеленый сад».

Вывоз грунта на военный полигон в Дубровичи временно прекращен в связи с проведением проверки уполномоченных органов.