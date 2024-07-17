Выставка собирателя русского народного костюма Сергея Глебушкина открылась в Шацком районе

В Желанновском краеведческом музее Шацкого района открылась выставка собирателя русского народного костюма Сергея Глебушкина. Из своей личной коллекции он представил 20 костюмов Тамбовской, Рязанской, Пензенской губернии, а также одежду женщин северных регионов. Все костюмы оригинальные. Каждому из них – больше 100 лет.

Выставка показывает наряды женщин по возрастам и по социальному статусу. По костюму можно определить, кто его носил: молодая девушка, скорбящая вдова или умудренная жизнью пожилая женщина.

Кроме нарядов, Глебушкин представил рушники из своей коллекции. Их также можно увидеть в выставочном зале.

Рушники из разных уголков России привезла в музей и коллекционер из Рязани Наталья Васина. Шатчанам она представила 75 экземпляров из своей коллекции.

Наталья Васина живет в Рязани, но ее бабушка, дедушка и мама родом из села Старочернеево Шацкого района. Прикладным народным творчеством она увлеклась два года назад. Выкупая тот или иной рушник, Наталья старается как можно больше узнать, откуда это изделие, кто его создал, какое значение имеет вышитый рисунок и другие детали.

Выставку русских народных костюмов и рушников можно увидеть в Желанновском краеведческом музее до 30 сентября. Возрастное ограничение 0+