Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Выставка, посвящённая 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, открылась в Рязани

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Фото с сайта администрации Рязани

В Рязани заработала тематическая выставка «Афганистан – ты боль души моей». На открытии 13 февраля в Доме общественных организаций присутствовали участники боевых действий в Афганистане и школьники.

Организована выставка по инициативе Региональной общественной организации ветеранов и выпускников Рязанского высшего военного командного училища связи при поддержке регионального правительства и мэрии города. Цель — донести до молодого поколения информацию об афганской войне от непосредственных участников боевых действий и сохранить памяти о героических подвигах советских воинов.

Председатель общественной организации ветеранов и выпускников РВВКУС Рустам Бурнашев наградил организаторов грамотами и памятными подарками. Также наградили учащихся школы №54, участвовавших в конкурсе детского рисунка, посвящённом подвигам воинов-интернационалистов.

Выставка будет работать с 14 по 23 февраля с 15:30 до 17:30 в Доме общественных организаций.

Выставка, посвящённая 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, открылась в Рязани
Выставка, посвящённая 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, открылась в Рязани
Выставка, посвящённая 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, открылась в Рязани
Выставка, посвящённая 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, открылась в Рязани
Выставка, посвящённая 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, открылась в Рязани
Выставка, посвящённая 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, открылась в Рязани
Выставка, посвящённая 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, открылась в Рязани
Выставка, посвящённая 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, открылась в Рязани
Выставка, посвящённая 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, открылась в Рязани

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