Выставка к 120-летию Антона Чиркова откроется в Рязанском художественном музее

8 июня 2023 года в 16.00 в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка живописи и графики к 120-летию Антона Николаевича Чиркова (1902-1946) «Художник и эпоха».

Антон Николаевич Чирков родился в 1902 году в селе Напольный Вьяс Саранского уезда Пензенской губернии в семье учителя математики. В 1917 году, окончив реальное училище в Саранске, работал телеграфистом на железной дороге и одновременно занимался в художественной студии, после окончания которой устроился учителем рисования в школу села Исса. В 1920 году начал учебу в Пензенском художественном училище, в 1922 году – переехал в Москву и поступил в Высшие художественные технические мастерские (ВХУТЕМАС). Там он учился у Николая Ивановича Шестакова (1922-1923), Александра Александровича Осмеркина (1923-1924), Ивана Ильича Машкова (1924-1927), посещал студию Петра Петровича Кончаловского. В 1925 году Антон Николаевич написал картину «Хлебы», которая представляла ВХУТЕМАС на Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже. В 1927 году, после окончания ВХУТЕМАСа, Чирков был удостоен заграничной поездки.

Антон Чирков являлся членом и экспонентом различных художественных объединений: «Бытие» (1926), «Крыло» (1927), «Общество московских художников» (1928-1931), в 1931 году вступил в Ассоциацию художников революции. С 1932 года – член Московского областного союза художников, в 1938 году переведен в кандидаты МОСХа. В 1929 году преподавал в Рязанском музыкально-художественном техникуме, а с 1930 года и до конца жизни Чирков – преподаватель Московского государственного техникума изобразительных искусств памяти восстания 1905 года. Там же у него состоялись две персональные выставки – в 1937 и 1942 годах. Скоропостижно скончался во время росписи церкви Святителя Николая в селе Жегалово 10 июня 1946 года.

«Художник и эпоха» – вторая юбилейная выставка А.Н. Чиркова в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина. Первая, посвященная столетию автора, состоялась в 2002 году. В экспозиции можно увидеть эскизы и этюды к знаковым картинам мастера: «1917 год. Разгром винокуренного завода в г. Пенза» (1927-1932), «Вокзал. В ожидании отправки» (1932 – 1939), «Декабристы» (1938-1939), «Иордань» (1943). Творческие поиски художника отражены в студенческих работах («Кухонный натюрморт», 1923), пейзажах подмосковного поселка Тучково, самаркандских впечатлениях («Погонщики. Самарканд», 1939), аллегориях («Вакх, играющий на мандолине», 1935), произведениях военного времени («Красное знамя», 1942), скульптуре («Молодой узбек», 1939). Вехой и основой последнего десятилетия жизни является для Антона Николаевича религиозное искусство: «Священник отец Агафон» (1938), «Причастие» (1944), «Распятие» (1946), «Митрополит Николай» (1946), «Интерьер церкви Иоанна Богослова. Ростов Великий» (1946). Благодаря цитатам из дневника Антона Чиркова, сопровождающих работы автора на выставке, зритель видит не только одного из мастеров так называемого поставангарда, но и человека, для которого вера в искусство и вера в Бога были основами жизни.

Выставка «Художник и эпоха», с одной стороны, является персональной, с другой – показывает живописца в контексте истории нашей страны и отечественного искусства. На ней представлены работы друзей, учеников и художников, так или иначе связанных с жизнью Антона Чиркова и его творческой биографией, из пяти собраний: Е.Д. Чирковой, А.И. Верстова, С.А. Александрова, Т.В. Гумилевской и, конечно же, Рязанского художественного музея им. И.П. Пожалостина, который в этом году также отмечает юбилей. Специально для выставки подготовлен дополнительный этикетаж в постоянной экспозиции Рязанского художественного музея к картинам тех художников, которые связаны с эпохой 1920-1930-х гг. и с А.Н. Чирковым.

Выставка работает с 8 июня по 23 июля 2023 г. в художественном музее по адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Вход с 11 до 18 часов.

Выходной день – понедельник. Санитарный день – первая пятница месяца. Телефон для справок (4912) 44-18-83.

Возрастное ограничение 12+