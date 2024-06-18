Вышел фильм о поездке сотрудников ГК «Зелёный сад» в Брест

Представители компании-застройщика приехали в белорусский город накануне Дня победы. Рязанцы приняли участие в торжествах в честь 80-летия с момента освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В фильме участники делегации поделились впечатлениями от праздничного парада и Марша Победы, который завершился возложением еловой гирлянды и 24 именных букетов к мемориалу «Брестская крепость-герой». Рязанцам очень понравились экскурсия по центру города, где они встретили легендарного фонарщика, зажигающего уличное освещение, и поездка в нацпарк Беловежская пуща.

Все сотрудники «Зелёного сада» отметили тёплый приём и гостеприимство белорусов. Это оказался тот случай, когда в гостях рязанцы чувствовали себя так же хорошо, как дома. Что, конечно, не случайно. Русский и белорусский народ объединяют общая историческая память, крепкая дружба и сотрудничество в настоящем.

Самые яркие моменты путешествия запечатлены в фильме, который можно посмотреть по ссылке https://wdfiles.ru/3uLf6.

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