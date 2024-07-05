Выпускники Рязанского художественного училища представили дипломные работы

В Рязани стенах выставочного зала «АРТРУМ» (Стройкова, 90) состоялся показ дипломных работ выпускников Рязанского художественного училища имени Г. К. Вагнера. Молодые художники и дизайнеры представили в них свой взгляд на современное искусство.

Выпускники отделения «Дизайн» продемонстрировали проекты, поражающие своей актуальностью и профессионализмом: от стильного мерча и ярких рекламных брошюр до иллюстраций к детским книгам и концептуального дизайна арт-проектов. Преподаватели колледжа отметили высокий уровень подготовки выпускников и их способность чутко реагировать на современные тренды.

Особую роль в выставке заняли полотна выпускников отделения «Живопись». Холсты, наполненные цветом и эмоциями, стали ярким свидетельством труда, таланта и безграничной фантазии их авторов. Отметим, что в этом году закончили училище 43 человека. Дипломные проекты из 43 выпускников на отлично защитили 23 человека. Дипломы с отличием получили 18 выпускников.

Выставка дипломных работ выпускников Рязанского художественного колледжа в галерее АРТРУМ – это не просто отчётное мероприятие, а настоящий праздник молодого искусства, открывающий дорогу в мир творчества новому поколению художников. Выставка дипломных проектов продлится до 12 сентября. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+