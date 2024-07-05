Пятница, 5 июля, 2024

Выпускники Рязанского художественного училища представили дипломные работы

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязани стенах выставочного зала «АРТРУМ» (Стройкова, 90) состоялся показ дипломных работ выпускников Рязанского художественного училища имени Г. К. Вагнера. Молодые художники и дизайнеры представили в них свой взгляд на современное искусство.

Выпускники отделения «Дизайн» продемонстрировали проекты, поражающие своей актуальностью и профессионализмом: от стильного мерча и ярких рекламных брошюр до иллюстраций к детским книгам и концептуального дизайна арт-проектов. Преподаватели колледжа отметили высокий уровень подготовки выпускников и их способность чутко реагировать на современные тренды.

Выпускники Рязанского художественного училища представили дипломные работы
Выпускники Рязанского художественного училища представили дипломные работы
Выпускники Рязанского художественного училища представили дипломные работы
Выпускники Рязанского художественного училища представили дипломные работы
Выпускники Рязанского художественного училища представили дипломные работы
Выпускники Рязанского художественного училища представили дипломные работы
Выпускники Рязанского художественного училища представили дипломные работы

Особую роль в выставке заняли полотна выпускников отделения «Живопись». Холсты, наполненные цветом и эмоциями, стали ярким свидетельством труда, таланта и безграничной фантазии их авторов. Отметим, что в этом году закончили училище 43 человека. Дипломные проекты из 43 выпускников на отлично защитили 23 человека. Дипломы с отличием получили 18 выпускников.

Выставка дипломных работ выпускников Рязанского художественного колледжа в галерее АРТРУМ – это не просто отчётное мероприятие, а настоящий праздник молодого искусства, открывающий дорогу в мир творчества новому поколению художников. Выставка дипломных проектов продлится до 12 сентября. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Учёные выяснили, что кофе, рис и яйца могут вызвать рак и другие заболевания

На Москву надвигается ураган «Орхан»

Прокуратура заинтересовалась спасским селом, где произошла чрезвычайная ситуация

Что посмотреть в Рязани в выходные и в День семьи, любви и верности? Афиша мероприятий 6-8 июля

В Рязани будут судить за взятки начальника автотранспортного цеха

Художник Александр Дёмкин создаёт новый мурал в центре Рязани

«Ростелеком» приглашает пройти обучение в летней Школе наставников «Изучи интернет»

Подрядчика оштрафовали на 2,5 млн за срыв строительства пожарного депо в Рязанской области

В Спасском районе представили программу развития муниципалитета

Экс-главврач Рязанской ОКБ Карпунин стал заместителем директора НИИ Склифосовского

Чемпион России, активист Сергей Алиев погиб во время атаки дронов ВСУ

Перечислены заболевания, которым подвержены разные знаки зодиака

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Учёные выяснили, что кофе, рис и яйца могут вызвать рак и другие заболевания

Новости мира
В ходе исследования были проанализированы образцы крови трёх тысяч человек.

На Москву надвигается ураган «Орхан»

Новости мира
На столицу обрушатся мощные ливни, грозы и град.

Прокуратура заинтересовалась спасским селом, где произошла чрезвычайная ситуация

Новости Рязани
4 июля в селе Половском была объявлена чрезвычайная ситуация из-за выхода из строя скважины, которая обеспечивала водоснабжение населённого пункта.

Что посмотреть в Рязани в выходные и в День семьи, любви и верности? Афиша мероприятий 6-8 июля

Культура
7info представляет афишу самых ярких событий города.

В Рязани будут судить за взятки начальника автотранспортного цеха

Новости Рязани
Он брал деньги за то, чтобы принять работы по ремонту автотранспорта, который обслуживал дорожно-строительную технику.