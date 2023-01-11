Выпуск металлургической продукции лидирует в росте промпроизводства в Рязанской области

С января по ноябрь 2022 года объём промпроизводства в Рязанской области вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Выпуск металлургической продукции в регионе возглавил рост с показателем в 81,4%. Итоги представила пресс-служба Рязаньстата.

За 11 месяцев 2022 в Рязанской области на 80,1% увеличился выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Рост производства полиграфической продукции составил 37,7%, химической продукции — 22,6%, пищевых продуктов — 7,7%, машин и оборудования — 4,2%.

В некоторых отраслях за указанный период произошло снижение производства. Речь идёт о выпуске автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, изделий из кожи, текстильных изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий и одежды.