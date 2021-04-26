Вынесен приговор убийце женщины-водителя с сервиса «BlaBlaCar»

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Суд вынес приговор Виталию Чикиреву, который обвинялся в убийстве женщины-водителя. Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105, чч. 1,3,4 ст. 162, ч. 1 ст. 166 УК РФ (убийство, разбой, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Преступление было совершено в декабре 2018 года. Чикирев зарегистрировал на «BlaBlaCar» два аккаунта под вымышленными именами. С них он забронировал три места в машине, ехавшей из Москвы в Тулу. Женщине-водителю убийца представился одним из её попутчиков – Саломатиным, при этом два других места, остались свободными.

В Серпуховском районе на трассе М2 «Крым» попутчик попросил женщину остановиться, после чего потребовал деньги и ценности. Получив отказ, он убил женщину, а труп вывез на машине в лес. Автомобиль он перегнал в город Ярославль и оставил на парковке.

Во время следствия было установлено, что это не единственное преступление. В ноябре 2018 года через сайт «Авито» Чикирев нашёл женщину, сдающую квартиру, и договорился о встрече. Внутри он напал на хозяйку и похитил имущество. В декабре 2018 года аналогичным образом он совершил нападение на жительницу Москвы, похитив ее шубу и другое имущество.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в 25 лишения свободы. Первые 10 лет будет сидеть в тюрьме, затем отправится в колонии строго режима.