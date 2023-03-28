Выходец из Средней Азии угрожал убийством 18-летней рязанке

Сотрудники ППСП задержали в Рязани подозреваемого в угрозе убийством 18-летней девушке. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.
В полицию поступило сообщение, что в доме на улице Нахимова в ходе конфликта мужчина угрожает зарезать женщину.
Прибывшие на место патрульные установили, что 24-летний уроженец одной из среднеазиатских стран поссорился со своей сожительницей – 18-летней рязанкой. Злоумышленник угрожал зарезать её ножом, после чего скрылся.
Правоохранители нашли подозреваемого на улице Нахимова и препроводили в полицейский отдел.
Участковый уполномоченный полиции опросил свидетелей и участников конфликта и подготовил материал для возбуждения уголовного дела по статье об угрозе убийством.
Выяснилось, что иностранец находился в России с нарушением миграционного законодательства. За это его привлекут к административной ответственности.
Сотрудник подразделения дознания ОМВД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по статье об угрозе убийством. Подозреваемому грозят принудительные работы до 2 лет либо лишение свободы на срок до 2 лет.
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