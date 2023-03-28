Выходец из Средней Азии угрожал убийством 18-летней рязанке

Сотрудники ППСП задержали в Рязани подозреваемого в угрозе убийством 18-летней девушке. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

В полицию поступило сообщение, что в доме на улице Нахимова в ходе конфликта мужчина угрожает зарезать женщину.

Прибывшие на место патрульные установили, что 24-летний уроженец одной из среднеазиатских стран поссорился со своей сожительницей – 18-летней рязанкой. Злоумышленник угрожал зарезать её ножом, после чего скрылся.

Правоохранители нашли подозреваемого на улице Нахимова и препроводили в полицейский отдел.

Участковый уполномоченный полиции опросил свидетелей и участников конфликта и подготовил материал для возбуждения уголовного дела по статье об угрозе убийством.

Выяснилось, что иностранец находился в России с нарушением миграционного законодательства. За это его привлекут к административной ответственности.

Сотрудник подразделения дознания ОМВД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по статье об угрозе убийством. Подозреваемому грозят принудительные работы до 2 лет либо лишение свободы на срок до 2 лет.