Выдачи потребкредитов в 2021 году выросли на треть

В 2021 году выдачи нецелевых потребительских кредитов (кредитов наличными), выросли на треть по сравнению с 2020 годом, следует из данных сервиса по умному подбору финансовых услуг «Кредистория» (АО «ОКБ»), располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиках.

Так в декабре население взяло 1,76 млн кредитов наличными – на 22% больше, чем в декабре 2020 года (1,44 млн), а за весь 2021 год россияне получили 19,3 млн потребкредитов, что на 33% больше, чем за 2020 год (14,5 млн кредитов).

Среди 30 регионов, в которых население взяло в 2021 году наибольшее количество кредитов наличными, самый крупный рост кредитования по сравнению с 2020 годом был в Москве и Московской области (на 38%), Тюменской области (38%), Татарстане (39%) и Иркутской области (40%). Наименьший – в Удмуртии, Самарской и Омской областях, а также в Алтайском крае (во всех на 28%).

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Александрович Артур, генеральный директор АО «ОКБ» («Кредистории»):

«Количество заемщиков, берущих кредиты наличными, с 2016 года увеличилось в два раза на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения. В 2021 году рост количества выданных кредитов сразу на треть обусловлен также относительно низкими показателями 2020 года из-за спада кредитования в первую волную коронавируса».