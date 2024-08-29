Четверг, 29 августа, 2024

Выбросившего из окна жену и ребёнка москвича отправили под стражу

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото прокуратуры Москвы

В Москве суд заключил под стражу 39-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек — его жены и маленького сына. Трагедия произошла 25 августа в квартире на 16 этаже жилого дома, сообщатся в Telegram-канале Прокуратура Москвы.

По данным прокуратуры, мужчина, находясь в своей квартире, выбросил из окна своего сына, родившегося в 2023 году. После этого он вытолкнул из окна свою супругу.

Оба погибших получили смертельные травмы от падения с высоты 16 этажа. Мотивы преступления в настоящее время устанавливаются. Следствие продолжает работу по делу.

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