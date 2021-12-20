Выбраны лучшие новогодние открытки по итогам конкурса «Нарисуй «Елку Победы»

Подведены итоги международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы». Организаторами творческого состязания, которое проходило с 1 по 28 ноября, стали Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой. На основе рисунков 15 лауреатов, которых выбрало профессиональное жюри, будет создана специальная праздничная коллекция новогодних открыток.

Всего на конкурс было прислано около 15 000 рисунков из всех регионов России, в том числе и из Рязанской области. Начинающие и уже опытные художники создали свои картины о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети и взрослые нарисовали как встречали Новый год во время войны, украшали елку, делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Работы выполнены в разной технике — акварель, гуашь, тушь и т. д. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами. Больше всего открыток – более 4900 — поступило от ребят 9−11 лет.

В основу многих рисунков легли семейные истории, которые передаются из поколения в поколение. Такие произведения имеют особую ценность. Талантливые, трогательные и интересные по замыслу работы увидят пользователи из всех регионов нашей страны.

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По результатам голосования приз зрительских симпатий в возрастной категории 15-17 лет за рисунок «Елка Победы» будет вручен Виктории Антоновой – школьнице из р.п.Чучково.

23 декабря в Музее Победы пройдет торжественная церемония награждения, во время которой самые юные лауреаты смогут стать участниками новогоднего исторического квеста «Елка Победы». Всем победителям и призерам также будут вручены подарки от организаторов конкурса.

Познакомиться со всеми работами участников конкурса можно на виртуальной выставке новогодних открыток, которая размещена на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov-narisuy-yelku-pobedy/).