Выборы в гордуму Рязани назначат на 10 сентября

Выборы депутатов Рязанской городской Думы предложено назначить на 10 сентября, сообщила пресс-служба представительного округа.

Вопрос о назначении выборов депутатов Рязанской городской Думы нового созыва был рассмотрен на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике. Согласно действующему законодательству муниципальные выборы назначаются представительным органом, днем голосования на выборах в городскую Думу является второе воскресенье сентября.

Решение о назначении выборов принимается представительным органом Рязани не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

В связи с этим выборы предложено назначить на 10 сентября. Вопрос будет рассмотрен на заседании Рязанской городской Думы.