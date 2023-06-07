Среда, 7 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Выборы в гордуму Рязани назначат на 10 сентября

7info

Выборы депутатов Рязанской городской Думы предложено назначить на 10 сентября, сообщила пресс-служба представительного округа.

Вопрос о назначении выборов депутатов Рязанской городской Думы нового созыва был рассмотрен на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике. Согласно действующему законодательству муниципальные выборы назначаются представительным органом, днем голосования на выборах в городскую Думу является второе воскресенье сентября.

Решение о назначении выборов принимается представительным органом Рязани не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

В связи с этим выборы предложено назначить на 10 сентября. Вопрос будет рассмотрен на заседании Рязанской городской Думы.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Миронов призвал правительство поддержать законопроект о едином статусе и льготах для многодетных семей

Принятие инициатив справедливороссов позволит повысить престиж многодетной семьи и добиться «перелома» в демографической ситуации

Новый корпус Рязанского онкодиспансера заработал на полную мощность — министр

В ближайшее в онкоцентре начнут внедрять уникальные для Рязани операционные технологии.

В структуру администрации Рязани внесут изменения

Планируется сделать первым заместителем мэра города заместителя главы, курирующего вопросы капитального строительства.

В мае 2023 года в Рязанской области родились Евпатий и Есения

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило, какие имена наиболее часто давали новорождённым рязанцам в мае.

8 июня в Рязанской области воздух прогреется до 25 градусов

Ночная температура — от 6 до 11 градусов.

В Скопинском районе Рязанской области наградили лучших социальных работников

В преддверии профессионального праздника соцработников поздравили представители городской и районной администраций.

В Касимовском районе Рязанской области идёт ремонт автодороги

Бригады выполняют устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.

Кинолог рассказал, какие собаки не подойдут начинающим собаководам

Начинающим собаководам лучше всего выбирать себе небольшого компаньона, который отличается дружелюбным характером

Экс-футболист «Анжи» попался с метадоном в Москве — Shot

При попытке пересечь Боровское шоссе 29-летнего футболиста задержал патруль.

Житель Касимова выращивал дома в горшках больше 20 кустов конопли

Планам 41-летнего злоумышленника собрать большой урожай помешали правоохранители.

ВСУ обстреляли «Градами» центр белгородского села Графовка

Украинцы попали точно во двор жилого дома, повредив забор и хозяйственную постройку.

Рязанская область получит субсидии на развитие сельских территорий раньше графика

Благодаря федеральной поддержке в нашем регионе создают социальные объекты и необходимую инфраструктуру, - отметил губернатор Павел Малков.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации