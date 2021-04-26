Вячеслав Гладков ответил на жалобы белгородцев о холоде в квартирах

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Врио губернатора Белгородской области ответил на жалобы местных жителей о холоде в квартирах. Об этом сообщает «Бел.ру».

Ранее, когда в регионе установилась теплая погода, многие начали жаловаться на духоту и жару в доме. Кто-то переживал, что переплачивает за услугу. Из-за этого разгорелись споры в социальных сетях. Тогда центральное отопление отключили.

Однако через некоторое время в Белгородской области установилась холодная погода. Из-за этого некоторые начали замерзать. Люди стали писать гневные сообщения на странице главы региона и просить вернуть отопление.

Вячеслав Гладков отметил, что по закону тепло в домах можно отключать, если температура воздуха в домах в течение пяти дней была выше +8 градусов.

— Сложно принять решение, которым будут удовлетворены все жители. Отключение отопления — технологически сложный процесс для котельных. Вернуть тепло обратно можно, но на это нужно от 7 до 10 дней, — подчеркнул Вячеслав Гладков.

При этом губернатор отметил, что в соцучреждениях отопительный сезон продолжается. Тепло там отключат после установления теплой погоды.

Синоптики пообещали, что в регион придет тепло к майским праздникам. А до пятницы в области будет облачно. Температура воздуха ночью составит 0…+4 градуса, а днем — +9…+14 градусов.