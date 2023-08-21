Вторым хедлайнером фестиваля «Подбелка-2023» станет группа «Собаки Качалова»

Вторым хедлайнером рязанского фестиваля «Подбелка-2023» станет группа «Собаки Качалова», сообщили организаторы.
Музыканты играли в Рязани в прошлом году и понравились зрителям фестиваля. В этот раз команда выступит с большой программой.
По словам лидера группы Макса Ильина, они с большим удовольствием приедут на фестиваль и отыграют программу на главной сцене.
Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН.инфо. Информационная поддержка: 7info.
Напомним, фестиваль «Подбелка-2023» состоится 25 августа. Одним из хедлайнеров станет группа Gangsters cover band, которая одержала победу в 2022 году.
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