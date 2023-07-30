Хедлайнером музыкального фестиваля «Подбелка» станет группа Gangsters cover band

Хедлайнером музыкального фестиваля «Подбелка», который пройдёт в Рязани, станет группа Gangsters cover band. Об этом сообщает «РЗН. инфо».

Музыканты стали победителем фестиваля «Подбелка 2022». В этом году команда выйдет на сцену 25 августа. Для выступления группа готовит лучшие хиты своей программы, а также новые треки.

Группа из Рязани Gangsters состоит из пяти талантливых музыкантов, которые играют композиции разных направлений.

Информационную поддержку фестивалю оказывают информационные агентства «РЗН. инфо» и «7 инфо».

Возрастное ограничение: 0+.