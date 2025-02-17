Второй сезон «Мендельсона» с Владимиром Сычёвым выходит на ТНТ

26 февраля в 21:00 на телеканале ТНТ состоится возвращение свадебного комедийного сериала «Мендельсон» (16+). В новом сезоне любимая комедия продолжит исследовать не только будни свадебного бизнеса, но и переплетения личных отношений, обострённых конкуренцией и ревностью. Зрителей ждут новые эмоции, забавные ситуации и, конечно, неожиданные повороты в жизни героев!

Второй сезон продолжает следить за жизнью Менделя, который теперь вместе с Юлей, новой героиней, открывает новый свадебный салон. В их бизнесе — как всегда — не обходится без неожиданностей и конкуренции. В этом сезоне Мендель решает сделать Юле предложение, однако, на их пути встает амбициозная владелица конкурирующего салона «Марина». Она готова использовать любые методы, чтобы помешать успеху их салона. Вдобавок к этому, в их жизни снова появляется бывший жених Юли, Олег, который со своей девушкой Катей решает устроить свадьбу у них. Однако за внешней идиллией скрываются свои тайны, и между Менделем и Юлей возникают новые проблемы. Множество поворотов, новые связи и непредсказуемые события — второй сезон не оставит равнодушными поклонников сериала.

Первый сезон раскрывал историю о том, как бывший офицер ВДВ оказался владельцем свадебного салона, столкнувшись с необычными проблемами. Во втором сезоне масштабы увеличиваются, а события становятся ещё более непредсказуемыми. На кону не только успешное существование салона, но и сам бизнес, который станет полем битвы между главными героями и их конкурентами.

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Сериал «Мендельсон» создан под руководством генеральных продюсеров Сарика Андреасяна, Гевонда Андреасяна, Тины Канделаки, Аркадия Водахова, Марина Разумовой, Бориса Ханчаляна и Сергея Косинского. Креативный продюсер THT — Андрей Никифоров, продюсеры THT — Семён Щербович-Вечер, Елизавета Анистарова, Анастасия Митина, креативный продюсер — Гайк Асатрян. Автор сценария — Александр Шулаев. Режиссёр постановщик — Гарик Петросян, оператор постановщик — Никита Колчин, художник постановщик — Евгений Вихляев.

В главных ролях второго сезона: Владимир Сычёв (Мендель), Ирина Темичева (Юля), Наталья Рудова (Марина), Ольга Тумайкина, Марина Федункив, Павел Комаров, Полина Абрашкина, Софья Петрова, Арина Колахметова и Кирилл Жандаров.

Сарик Андреасян, генеральный продюсер: «С каждым сезоном мы стремимся углублять персонажей, их чувства и переживания. Сезон второй — это не просто продолжение, это шаг вперёд в развитии отношений, бизнеса и борьбы с конкурентами. Мы по-настоящему хотим удивить зрителей тем, как много разных тем раскрываются в сезоне, от комичных ситуаций до настоящих драм. Юля, новая героиня, привнесет в сюжет новые эмоции и проблематики, которые будут непросто решаться. Мы уверены, что зрители найдут себя в этих ситуациях, а также узнают много интересного о внутренней борьбе героев».

Владимир Сычев, актёр: «Мендель в этом сезоне, как всегда, пытается справиться с жизненными сложностями, но теперь это уже не только про бизнес — это и про личную жизнь, и про его отношения с Юлей. Он вроде бы уже научился решать проблемы, но когда приходится сталкиваться с неожиданными трудностями, это его выводит из равновесия. Мне нравится, что в этом сезоне персонажи становятся ещё более многослойными и настоящими. Это будет непросто, но интересно! Я рад, что Мендель снова в строю».

Ирина Темичева, актриса: «Для меня этот сезон — первый в этом проекте, и, если честно, было немножко страшно. Я пришла в проект, где уже есть целая история, и мне нужно было не просто в неё вписаться, но и привнести что-то своё. Юля, которую я играю, — это женщина, которая в какой-то момент жизни готова всё поменять. Она сильная, но с ранами, которые ещё не зажили. Я очень рада, что мне удалось найти этот баланс. Сначала мне казалось, что героиня будет совсем другой, но в процессе работы я поняла, что она такая же, как и мы все — с мечтами, переживаниями, сомнениями. Для меня это опыт не только как актрисы, но и как человека».