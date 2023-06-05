Второй этап рязанского рыбатлона пройдет на новом месте

В субботу 17 июня с 13:00 пройдет 2-й этап рыбатлона в Рязанской области. И это случится на новом месте – в 80 км от Рязани в Михайловском районе на базе отдыха «Бояринцево» на местном карасином пруду (рядом с карповым). Правила прежние — участнику с удочкой в руках нужно пробежать три круга по живописной базе (каждый чуть больше километра) и, дважды останавливаясь на рыбнище, поймать две любые рыбы. Регистрация участников уже идет на главной странице сайта.

К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей. С участника требуется только поплавочная телескопическая удочка не менее 2,5 метров длиной, а вся наживка (два вида – червь и опарыш) будет предоставлена организаторами. Каждому участнику перед стартом на регистрации будет выдана 0,5 л питьевой воды «Утренняя звезда».

На этот раз два приятных события ждут участников соревнований. Во-первых, это бесплатный автобус в два конца, утром туда и вечером обратно (место и время отправления будет сообщено позже в группе в ВК). А во-вторых, всех участников соревнований накормят вкусной ухой!

Призов, как всегда на рыбатлоне, будет очень много – от эхолота до рыболовной прикормки и всевозможных сертификатов. Для девушек предусмотрено отдельное награждение с яркими цветочными композициями и призами. Отдельное награждение будет и для детей – трое лучших рыбатлонистов до 12 лет получат отличные подарки!

Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе ВКонтакте. Узнать все подробности и зарегистрироваться на соревнования можно также по телефону Горячей Линии рыбатлона 8-910-563-1-533.

Расписание 2 этапа рыбатлона-2023:

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров и питьевой воды

14:00 – старт

16:00 – завершение ловли, штрафной круг

16:30 – награждение

16:50 – уха!

17:15 – завершение

Главные партнеры – стоматология «АТМОСФЕРА», турагентство «МК-ТРЕВЕЛ», питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», магазин «ОХОТАКТИВ».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «ОК-62», рыболовный магазин «ЕГЕРЬ», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», «РЫБАЛКА с КИРИЛЛОМ в БОЯРИНЦЕВО», база отдыха «БОЯРИНЦЕВО», прикормки ЕВГЕНИЯ СИРОТЫ, компания «OS FISHING 62», ГОЛЬФ-ЦЕНТР в НИТИ.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Возрастное ограничение 6+