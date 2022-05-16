Второй этап благоустройства рязанского Лесопарка планируют начать на следующей неделе

Мэр Рязани Елена Сорокина 16 мая провела еженедельное рабочее совещание с подчинёнными. На повестке дня стояли вопросы ежедневной уборки города, проведения ямочного ремонта, подготовки города к новому отопительному сезону.

На заседании глава администрации подняла тему ремонта дорог в городе. На прошлой неделе рабочие ликвидировали аварийные выбоины на 12 участках улиц. Площадь ремонта превысила 800 кв. м. Подрядчик работал на Касимовском шоссе, в нормативное состояние приведены 415 кв. м дорожного полотна. Кроме того, подрядные организации продолжают устранять дефекты на дорогах в рамках гарантийных обязательств. На 22 объектах из 43 выявленных – недостатки устранены.

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В рамках формирования комфортной городской среды ведутся работы на четырёх пространствах – в парке имени Белякова, в Гвардейском сквере, на территории «Вишнёвый сад–Дубовая роща», а также на Лыбедском бульваре. Совсем скоро стартует второй этап благоустройства Лесопарка. Работы планируют начать тогда, когда участок подсохнет после схода воды. Предположительно, это следующая неделя.

Ежедневно Дирекция благоустройства города проводит работы по уборке и благоустройству городских территорий. Работники МБУ подметают тротуары и пешеходные дорожки, убирают случайный мусор, очищают урны на остановках и общественных пространствах, проводят валку аварийных деревьев, высадку цветов в клумбы, осуществляют уход за зелеными насаждениями. Спецтехника работает во всех районах города, убирает грязь и грунтовые наносы. Особое внимание уделяют ликвидации несанкционированных свалок. Префектам МКУ «УДТ» поручено ежедневно осуществлять мониторинг территорий районов и оперативно выполнять уборку таких стихийных свалок.

Полным ходом ведётся подготовка к новому отопительному сезону. МУП «РМПТС» проводит опрессовку магистральных теплосетей, плановый ремонт на котельных и ЦТП. Предприятие преступило к опрессовке объектов социальной сферы.