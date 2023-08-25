Второй день фестиваля «Шили-были и носили» был посвящен подрастающему поколению

В Рязани продолжается межрегиональный фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили». Во второй фестивальный день зрителям представили коллекции одежды для детей и созданные детьми. Показ проходил в трех номинация: «Нарядные дети», «Я шью!», «Шьем и носим». Работы оценивало жюри.

На подиум выходили как совсем малыши, так уже и подростки. Представленные коллекции были наполнены яркими красками, смелыми фасонами, сказочными мотивами, фантазийными элементами, неожиданными образами, интересно обыгранными фактурами и предметами. Например, в начале показа на подиуме появился малыш в образе грибочка с глазами – известного всем символа Рязанщины. А во время демонстрации одной из коллекций модели держали в руках оригинальные текстильные изделия в виде больших яблок, выполненных в лоскутной технике. Показы некоторых коллекций прошли в формате коротких театрализованных представлений.