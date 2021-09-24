Вторая смена: жители ЦФО пошли учиться в интернет

Tele2 при помощи big data определила, чему наиболее часто учатся в Сети абоненты из ЦФО, и составила рейтинг уникальных фактов о регионах. Самая молодая аудитория курсов и тренингов сконцентрирована в Костроме и Рязани, наиболее активные ученики мужского пола живут в Калуге, а Смоленск отличается большим числом учащихся женщин. При этом в Иванове и Ярославле получать новые знания предпочитают люди с высоким доходом, а в Туле, Твери и Владимире обучение – это хорошая привычка у каждого третьего жителя.

Аналитики оценили статистику активности клиентов Tele2 на более чем 180 онлайн-платформах. Первое место по доле аудитории у площадок с занятиями для школьников. В топе – Знания.com, Учи.ру, ЯКласс и Foxford. На втором месте курсы и тренинги для профессионального развития GetCource, Skillbox и Geekbrains. Замыкают тройку площадки для изучения иностранных языков: Skyeng, Duolingo и Lingualeo.

В 2021 году с марта по май была зафиксирована наибольшая активность пользователей, а в летние месяцы посещаемость снижалась примерно в половину. Максимальное число учащихся традиционно отмечается в Туле, Твери и Владимире. Здесь интернет-уроки и курсы стабильно проходит каждый третий житель.

Средний возраст онлайн-учеников в ЦФО – 38 лет. При этом в Костромской и Рязанской областях аудитория заметно моложе: усредненный возраст равен 34 годам. Любопытно, что с 2021 года значительную долю учащихся стали занимать пользователи 60-70 лет.

В целом по ЦФО женщины получают знания на 30% чаще, чем мужчины, однако в трех регионах установлены своеобразные рекорды. Так, в Калуге обучение проходит равное количество мужчин и женщин. А в Костроме и Смоленске тренинги и курсы проходят в основном женщины. Доля учениц женского пола здесь превышает 70%.

В Иванове и Ярославле отмечена рекордная доля учащихся с высокими доходами – 40% и 30% от всего потока соответственно. Тогда как средние значения по ЦФО не превышают 20%.

Для тех, кто привык учиться в digital-формате, весной 2021 года Tele2 запустила образовательный портал. Для прохождения онлайн-обучения клиентам оператора нужно авторизоваться на сайте skill.tele2.ru, выбрать интересующую тему и записаться на курс. После этого станут доступны все бесплатные учебные материалы портала. Для платных курсов по подписке необходимо подключить услугу «Образовательный портал Tele2» с помощью USSD-команды *803#. В первые 24 часа подписка бесплатна, далее ее стоимость составит 9 рублей в сутки. Проходить онлайн-курсы можно с любого устройства: компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.